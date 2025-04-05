В Токмаке парень привязал к батарее девушку, требуя выйти за него замуж

В Токмаке задержан подозреваемый в похищении девушки с целью принуждения к браку.

В Токмаке парень привязал к батарее 19-летнюю девушку, требуя выйти за него замуж. Об этом сообщили в ГУВД Чуйской области.

По данным ведомства, установлено, что Т.А., 2001 года рождения, обманом усадил Д.А. в свой автомобиль, затем вывез в безлюдное место, где связал ее и стал требовать, чтобы она вступила с ним в брак. Позже он привез ее к себе домой и привязал к батарее, а сам пошел спать.

Девушка смогла освободиться, когда парень уснул. Она сразу пошла в милицию и написала заявление.

Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли по адресу, подозреваемый попытался скрыться и потом наехал на авто на одного из милиционеров.

Т.А. найден в Бишкеке и задержан. Уголовное дело возбуждено по статье о принуждении к вступлению в брак. Проводятся необходимые экспертизы. Следствие продолжается.