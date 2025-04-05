Оператора аттракциона в парке Панфилова отправили под домашний арест

Первомайский районный суд Бишкека избрал меру пресечения в отношении оператора аттракциона в парке имени Панфилова, с которого 31 марта сорвалась девушка.

Как сообщили в пресс-службе суда 24.kg, заседание состоялось еще 3 апреля. Ходатайство следователя УВД Первомайского района о заключении оператора под стражу не удовлетворено.

В отношении Ш.А.Р., обвиняемого по статье «Нарушение правил безопасности эксплуатации аттракционов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда» УК КР, применена мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, до 1 июня 2025 года.

Напомним, ранее в столичном парке имени Панфилова девушка упала с аттракциона и была госпитализирована. Инцидент произошел 31 марта примерно в 20.00. По словам очевидцев, во время движения одного из аттракционов на кресле сорвался ремень безопасности, из-за чего находившаяся там девушка упала.