Конфликт парня и милиционера попал на видео. Подробности инцидента

В Сети распространилось видео, на котором милиционер ругается с парнем у машины, бьет его в спину и толкает. Ролик вызвал резонанс в Сети, и многие осуждают действия милиционера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НОВОСТИ КЫРГЫЗСТАНА (@24_kg)

Источник в правоохранительных органах рассказал 24.kg, что инцидент произошел в селе Пригородном. На кадрах местный участковый и парень, который незаконно продает бензин на обочине дороги. По словам источника, милиционер сделал парню замечание и попросил не продавать топливо, на что тот отреагировал агрессивно и спровоцировал конфликт.

Кроме того, парень отказывался уходить со своей точки и толкал милиционера, снимая при этом его на свой телефон. По данному факту уже разбирается служба внутренних расследований.