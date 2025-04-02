12:03
USD 86.66
EUR 93.75
RUB 1.03
Происшествия

Конфликт парня и милиционера попал на видео. Подробности инцидента

В Сети распространилось видео, на котором милиционер ругается с парнем у машины, бьет его в спину и толкает. Ролик вызвал резонанс в Сети, и многие осуждают действия милиционера.

Источник в правоохранительных органах рассказал 24.kg, что инцидент произошел в селе Пригородном. На кадрах местный участковый и парень, который незаконно продает бензин на обочине дороги. По словам источника, милиционер сделал парню замечание и попросил не продавать топливо, на что тот отреагировал агрессивно и спровоцировал конфликт.

Кроме того, парень отказывался уходить со своей точки и толкал милиционера, снимая при этом его на свой телефон. По данному факту уже разбирается служба внутренних расследований.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/324677/
просмотров: 719
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке продолжаются рейды против торговли бензином
В доме у бишкекчанина нашли наркотики на 10 миллионов сомов
В Кыргызстане начнут производить бензин Аи-92 и Аи-95
«Ты должна была мне открыть дверь». Видео конфликта актера и таксистки в Бишкеке
В Кара-Суу следователь выстрелила в стену кабинета после известия об увольнении
В Бишкеке проводят рейды и штрафуют за нелегальную продажу бензина в бутылках
В ДТП с блогером Манасом Эгембердиевым погиб 17-летний парень
Россия вводит запрет на экспорт бензина с 1 марта до 31 августа 2025 года
Задержание милиционера в Бишкеке — подробности от ГКНБ
В Бишкеке при получении взятки в 350 тысяч сомов задержан милиционер
Популярные новости
Двукратный чемпион по&nbsp;боксу попал из&nbsp;СИЗО-1&nbsp;в больницу. Сейчас он&nbsp;в&nbsp;коме Двукратный чемпион по боксу попал из СИЗО-1 в больницу. Сейчас он в коме
В&nbsp;Александровке ночью легковушка врезалась в&nbsp;припаркованный на&nbsp;трассе прицеп В Александровке ночью легковушка врезалась в припаркованный на трассе прицеп
Доставили в&nbsp;реанимацию. Медики о&nbsp;состоянии пострадавшей в&nbsp;парке Панфилова Доставили в реанимацию. Медики о состоянии пострадавшей в парке Панфилова
В&nbsp;доме у&nbsp;бишкекчанина нашли наркотики на&nbsp;10&nbsp;миллионов сомов В доме у бишкекчанина нашли наркотики на 10 миллионов сомов
Бизнес
Первый в&nbsp;Кыргызстане премиальный тариф с&nbsp;бесплатным VIP-номером от&nbsp;MEGA Первый в Кыргызстане премиальный тариф с бесплатным VIP-номером от MEGA
Как защитить личные данные в&nbsp;интернете с&nbsp;помощью VPN Как защитить личные данные в интернете с помощью VPN
Честная рассрочка для покупок на&nbsp;O!Market&nbsp;&mdash; без переплат и&nbsp;комиссий Честная рассрочка для покупок на O!Market — без переплат и комиссий
Электронный рыболовный билет доступен в&nbsp;MegaPay Электронный рыболовный билет доступен в MegaPay
2 апреля, среда
11:52
Дастан Бекешев подсказал, у кого нужно отнимать деньги в пользу государства Дастан Бекешев подсказал, у кого нужно отнимать деньги...
11:51
В Бишкеке пройдет традиционная Неделя франкофонии
11:39
Государству возвращен ипподром в Чуйской области
11:32
Предприниматели жалуются на блогеров — Нурланбек Тургунбек уулу
11:30
ОАО «Учкун» в 2024 году заработало 1,7 миллиарда сомов