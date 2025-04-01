В милиции рассказали подробности инцидента с попыткой самосожжения мужчины

Пресс-служба УВД Октябрьского района города Бишкека отмечает, что 31 марта в службу «102» поступил вызов о факте самоподжога, совершенного мужчиной славянской внешности на автостоянке, расположенной напротив Генеральной прокуратуры.

В тот же день данный факт был зарегистрирован в АИС ЖУИ УВД Октябрьского района.

В ходе разбирательства установлено, что самоподжог совершил гражданин Ф.И., 1960 года рождения.

Причиной инцидента стало привлечение его к уголовной ответственности по факту мошенничества, по результатам расследования уголовное дело было окончено и направлено в прокуратуру Московского района для утверждения обвинительного акта и передачи в районный суд на рассмотрение по существу.

На данный момент ведется расследование, по результатам которого будет принято решение в рамках закона.