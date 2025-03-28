Число погибших на затонувшем в Хургаде батискафе увеличилось до шести. Об этом сообщается в Telegram-канале МИД России.

«Генеральное консульство РФ в Хургаде с прискорбием сообщает, что в результате аварии батискафа «Синдбад» погибли шесть россиян, в том числе двое детей... На настоящий момент в больницах Хургады остаются семь российских граждан, включая пятерых несовершеннолетних. По словам врачей, их состояние не вызывает опасений», — говорится в сообщении.

Напомним, трагедия произошла 27 марта. Батискаф с пассажирами затонул в Красном море у побережья Хургады. На борту было 45 российских туристов. Предварительной версией ЧП было столкновение с рифом.