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Происшествия

Число погибших на затонувшем в Хургаде батискафе увеличилось до шести

Число погибших на затонувшем в Хургаде батискафе увеличилось до шести. Об этом сообщается в Telegram-канале МИД России.

«Генеральное консульство РФ в Хургаде с прискорбием сообщает, что в результате аварии батискафа «Синдбад» погибли шесть россиян, в том числе двое детей... На настоящий момент в больницах Хургады остаются семь российских граждан, включая пятерых несовершеннолетних. По словам врачей, их состояние не вызывает опасений», — говорится в сообщении.

Напомним, трагедия произошла 27 марта. Батискаф с пассажирами затонул в Красном море у побережья Хургады. На борту было 45 российских туристов. Предварительной версией ЧП было столкновение с рифом.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/324198/
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