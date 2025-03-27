В Хургаде затонул батискаф с российскими туристами, есть погибшие

В Египте во время подводной экскурсии затонул батискаф с 45 российскими туристами. Уже известно, что четыре человека погибли, судьба еще нескольких выясняется. В МИД РФ информацию подтвердили.

Уточняется, что большая часть туристов спасена, состояние их здоровья не вызывает опасений.

«27 марта около 10.00 в Хургаде на расстоянии километра от берега произошла авария прогулочного батискафа «Синдбад», принадлежащего одноименной гостинице. Он осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. Помимо членов экипажа, на борту находились 45 туристов, в том числе несовершеннолетние. Все они российские граждане, туристы компании «Библио Глобус».

По первоначальным данным, большая часть находившихся на борту спасена и доставлена в свои гостиницы и больницы Хургады. Состояние их здоровья не вызывает опасений. Четыре человека погибли. Судьба нескольких туристов выясняется», — говорится в сообщении МИД РФ.