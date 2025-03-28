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Происшествия

Землетрясение в 4 балла ощутили жители Бишкека

Землетрясение, которое произошло в Казахстане сегодня в 04.42, почувствовали жители Бишкека. Об этом сообщил Институт сейсмологии Национальной академии наук Кыргызской Республики.

По его данным, очаг землетрясения располагался на территории Казахстана: в 18 километрах к северу от села Копуро-Базар, 135 километрах от Бишкека и 135 километрах от города Тараз (РК).

В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения составила: село Копуро-Базар — 6 баллов, Бишкек — около четырех баллов.

Толчки продолжались несколько секунд и ощущались как слабая дрожь стен и мебели, особенно в многоэтажках.

Данных о возможных пострадавших и разрушениях на данный момент пока нет.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/324193/
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