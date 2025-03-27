За вымогательство взятки задержан следователь УВД Оша

В рамках возбужденного уголовного дела по факту вымогательства взятки ГКНБ совместно с СВР МВД при получении $500 пойман с поличным следователь УВД города Оша капитан милиции Р.у.Н.

Задержанный сотрудник милиции вымогал взятку за оказание содействия в принятии процессуального решения о прекращении уголовного преследования.

Капитану милиции Р.у.Н. предъявлено обвинение по статье 343 части 1 УК КР (вымогательство взятки), после чего, согласно статьям 96 и 97 УПК КР, он был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.