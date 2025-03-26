В Кара-Кульдже не обучавшимся в профлицее студентам выдали дипломы

В Кара-Кульдже студентам профлицея незаконно выдали дипломы. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По ее данным, надзорный орган Кара-Кульджинского района Ошской области проверил соблюдение требований законодательства в сфере образования.

«Установлено, что находившимся за пределами Кыргызстана десяти студентам, фактически не обучавшимся в профессиональном лицее № 109, поставлены экзаменационные оценки и незаконно выданы дипломы», — говорится в сообщении.

По указанным фактам возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» УК КР. Ведется следствие.