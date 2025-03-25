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Экс-главе Налоговой службы Алтынбеку Абдувапову снова продлили срок ареста

Экс-главе Налоговой службы Алтынбеку Абдувапову снова продлили срок ареста. Решение вынес Первомайский районный суд Бишкека.

Отмечается, что таким образом удовлетворено соответствующее ходатайство следователя ГКНБ.

Заместитель Алтынбека Абдувапова Исламбек Кыдыргычов также остается под стражей.

Сроки ареста в обоих случаях продлены до 20 мая.

Напомним, Алтынбек Абдувапов и его заместитель Исламбек Кыдыргычов заключены под стражу в декабре 2024 года. Они отстранены от должностей.

Ранее Алтынбека Абдувапова и Исламбека Кыдыргычова задержали после допроса. По информации ГКНБ, они подозреваются в причастности к коррупционным схемам и злоупотреблении должностными полномочиями.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/323778/
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