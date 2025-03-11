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Происшествия

После атаки беспилотников в Подмосковье погибли 3 человека, 20 пострадали

Десятки дронов атаковали Москву и одноименную область сегодня утром. Об этом пишет издание «База» со ссылкой на Bloomberg.

Среди пострадавших человек трое детей, еще три человека погибли. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, погибшие и раненые находились в городе Видное и селе Ям в Домодедово.

из Telegram-канала «База»
Фото из Telegram-канала «База»
Как сообщил «Голос Америки», во время атаки повреждены жилые дома, а самолеты, направляющиеся в аэропорт Домодедово, ушли на запасные аэродромы. Росавиация заявила, что аэропорты Жуковский и Домодедово приостанавливали работу.

Мэр Москвы Сергей Собянин написал у себя в Telegram-канале, что ПВО на подлете к Москве сбили 74 беспилотника. Позже Минобороны РФ сообщило, что сбитых беспилотников над Москвой было 90, а всего на территории России — 337.

«Украина запустила рекордное количество дронов по РФ в течение ночи, за несколько часов до начала переговоров в Саудовской Аравии между высокопоставленными чиновниками США и Украины о возможном прекращении огня. Российские официальные лица заявили сегодня утром, что средства ПВО сбили 337 дронов, включая десятки нацеленных на Москву. Украина в свою очередь сообщила, что российские войска атаковали ее 126 дронами и баллистической ракетой в течение ночи», — передает издание.

Сообщения о взрывах поступали из городов Подмосковья — Раменское, Серпухова, Каширы, Коломны, Воскресенска и Домодедово. Мэр Москвы подтвердил падение обломков в указанных городах.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/322444/
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