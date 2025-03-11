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Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Накануне переговоров с США Украина запустила рекордное число БПЛА по Москве

Украина запустила рекордное число беспилотников по Москве перед переговорами с США в Саудовской Аравии, которые состоятся сегодня.

Нападение произошло в момент, когда делегации Украины и США готовятся к встрече в Эр-Рияде, где планируется обсудить вопрос возможного мирного урегулирования.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил прекратить авиаудары и военно-морские операции в качестве первого шага к прекращению огня.

По данным Минобороны РФ, сегодня над территорией России были перехвачены 337 беспилотников.

Уточняется, что 91 беспилотник был уничтожен над территорией Московской области, 126 — над Курской, 38 БПЛА — над Брянской, 25 дронов— над Белгородской и 22 — над Рязанской областями. Также еще по несколько беспилотников были сбиты над территориями Калужской, Липецкой, Орловской, Воронежской и Нижегородской областей.

В Домодедово сгорело более 20 автомобилей. Два человека погибли, число пострадавших уточняется.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/322377/
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