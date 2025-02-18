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Не теряйте бдительности! Мошенники для обмана теперь стали использовать ОДКБ

Мошенники для обмана теперь стали использовать ОДКБ. Об этом сообщили в организации.

По ее данным, злоумышленники начали действовать от имени Организации Договора о коллективной безопасности. В соцсетях они распространяют пост, в котором предлагают новую «услугу» — обещают помочь вернуть деньги, «если вас обманул брокер».

В тексте фальшивки говорится о некой структуре под названием «киберполиция», которая якобы совместно с советом ОДКБ возвращает деньги.

В организации призывают к бдительности и не верить мошенникам. ОДКБ не занимается возвратом денег и не создавала никаких псевдоструктур, таких как «киберполиция».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/320329/
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