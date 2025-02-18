Задержание судьи в Бишкеке. Подробности от ГКНБ

Спецслужбы задержали судью Ленинского районного суда Бишкека А.М.А. при получении $22 тысяч. Об этом сообщили в пресс-центре Госкомитета национальной безопасности КР.

Напомним, 13 февраля сотрудники ГКНБ задержали судью Ленинского районного суда, которого водворили в СИЗО.

«Установлен факт получения взятки со стороны судьи Ленинского районного суда А.М.А., который через посредника в лице адвоката М.С.А. получил $22 тысячи за принятие положительного решения по рассматриваемому гражданскому делу», — говорится в сообщении.

Генеральным прокурором возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере должностным лицом, занимающим ответственное положение» УК КР в отношении судьи А.М.А. и адвоката М.С.А.. Все они дали признательные показания.

В настоящее время продолжается проведение соответствующих оперативно-следственных мероприятий, направленных на документирование вышеуказанных фактов, а также установление аналогичных преступных действий судьи А.М.А. и других лиц.