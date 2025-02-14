Судью Ленинского райсуда задержали за получение взятки

Судью Ленинского райсуда Бишкека задержали за получение взятки. Об этом 24.kg сообщили источники.

В Совете судей отмечают, что накануне ведомство рассмотрело представление генерального прокурора о даче согласия на привлечение судьи Ленинского районного суда А.М.А. (Авазов Мирзат Абдисатарович) к уголовной ответственности.

Совет судей, заслушав доклады, обсудив заключение дисциплинарной комиссии, принял решение об удовлетворении представления генпрокурора. Судья Мирзат Авазов подозревается злоупотреблении должностным положением и получении взятки (статьи 337 и 342 УК КР).