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Происшествия

Грозилась опубликовать фэйковые видео интима с падчерицей. Задержана блогер

В городе Джалал-Абаде задержана очередной блогер, которая путем шантажа вымогала деньги. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ КР. Р. кызы Ч. задержали накануне, 13 февраля.

«Установлено, что Р. кызы Ч. вымогала деньги у жителя Сузакского района, угрожая распространением фейковых фото и видеоматериалов об интимной связи с падчерицей. Путем применения насилия и угроз она заставила падчерицу потерпевшего сделать фотоматериалы и видеозаписи, где она обнажена», — говорится в сообщении.

После, Р.кызы Ч., используя подготовленные фото- и видеоматериалы вымогала у мужчины 184 тысячи сомов. В противном случае она грозилась опубликовать эти материалы. ГКНБ продолжает следствие и просит возможных пострадавших от рук Р. кызы Ч. обратиться в ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области либо по номерам телефонов: 0995012210, 0372256049.

Напомним, что это уже третий блогер, задержанный в городе Джалал-Абаде за вымогательства. Сначала задержана блогер, известная по имени Айка Мусаева, которая вымогала деньги у предпринимателя. Следом арестована еще одна блогер — подруга Айки Мусаевой. Их водворили в СИЗО.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/319968/
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