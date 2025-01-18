В Джалал-Абаде блогер вымогала деньги у бизнесменов, прикрываясь связями в ГКНБ

В городе Джалал-Абаде задержаны известная блогер Айка Мусаева и спикер Сузакского айыльного кенеша, сообщает пресс-центр ГКНБ КР. По информации госкомитета, Айка Мусаева активно действовала на территории Сузакского и Ноокенского района Джалал-Абадской области. Задержание провели 16 января.

В ГКНБ поступили жалобы и заявления на блогера о том, что она вымогала деньги у бизнесменов и состоятельных людей, запугивая и шантажируя публикациями в соцсетях фото и видеоматериалов негативного характера. В настоящий момент следствием установлены два факта вымогательства. Она получила 120 и 80 тысяч сомов.

«В отдельных случаях Айка Мусаева, будучи в сговоре с заинтересованными лицами и заранее обговорив свою процентную ставку, оказывала услуги по возврату денежных задолженностей, при этом прикрывалась имеющимися связями в ГКНБ КР. Данная преступная деятельность Айки Мусаевой осуществлялась в сговоре со спикером Сузакского айыльного кенеша Х.Ж., который также был задержан», — говорится в сообщении.

Спецслужбы просят возможных пострадавших от рук блогера Айки Мусаевой обратиться в ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области либо по номерам телефонов: 0995012210, 0372256049.