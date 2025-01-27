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Происшествия

Вымогала деньги у предпринимателей. В Джалал-Абаде задержан еще один блогер

В Джалал-Абаде задержана О.Ж.С. — местный блогер — по подозрению в вымогательстве денег у предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

Установлено, что О.Ж.С., обвинив предпринимательницу в незаконном сборе арендной платы с торговцев одного из рынков Сузакского района, шантажировала ее «журналистским расследованием» и неоднократно получала крупные суммы денег. В ГКНБ отмечают, что О.Ж.С. — близкая подруга другого, ранее задержанного блогера — Айки Мусаевой, которую недавно задержали спецслужбы за аналогичное преступление.

Устанавливается причастность О.Ж.С. к другим преступлениям, в связи с чем Главное управление ГКНБ по Джалал-Абадской области просит граждан, пострадавших от действий задержанной, обратиться в дежурную службу по номеру 0372256049.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/318006/
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