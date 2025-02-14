Сотрудники ГКНБ задержали еще одного члена партии «Социал-демократы»

Задержан член политической партии «Социал-демократы» Фархад Баабиев, сообщают СМИ со ссылкой на Кадырбека Атамбаева.

Уточняется, что его задержали накануне, 13 февраля.

В пресс-центре Госкомитета национальной безопасности 24.kg подтвердили задержание Фархада Баабиева и обещали предоставить подробную информацию о причинах позже.

Напомним, что 13 ноября 2024 года в штабе политической партии провели обыски. В ГУВД столицы сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Подкуп голосов избирателей» УК КР после появления в соцсетях аудиозаписи разговора предположительно начальника штаба партии «Социал-демократы» Ирины Карамушкиной с кандидатом Данияром Чолпонбаевым, где они якобы обсуждают подкуп голосов избирателей на выборах депутатов местных кенешей.

15 ноября Свердловский районный суд водворил в СИЗО-1 Темирлана Султанбекова, Ирину Карамушкину и Розу Турксевер. Арестованных обвиняют в подкупе голосов избирателей. Сразу после задержания лидер социал-демократов Темирлан Султанбеков объявил голодовку. Она продолжается по сей день.