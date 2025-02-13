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Дело «Элкат». Суд постановил арестовать руководителя и учредителей до 3 апреля

Первомайский районный суд Бишкека отправил в СИЗО генерального директора ОсОО «Элкат» Уланбека Толубаева и двух учредителей компании — Зикирали Кенжебаева и Сергея Шмелева на время проведения следствия.

Судья удовлетворил ходатайство следователя о применении меры пресечения в виде ареста всем троим подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного статьей 336 (коррупция) УК КР. Они будут содержаться в следственном изоляторе до 3 апреля.

По версии силовиков, руководство провайдерской компании создало устойчивую связь между должностными лицами и частными структурами с целью незаконного получения материальной выгоды.

Ранее сообщалось, что 10 февраля спецслужбы провели обыск в офисе компании. Изъяты документы и компьютеры.

За несколько дней до задержания Уланбек Толубаев завершил перерегистрацию компании в Минюсте.

Известно, что разбирательства между некими инвесторами и руководством ОсОО «Элкат» продолжались в течение длительного времени.

Компания является крупнейшим интернет-провайдером Кыргызстана с собственной оптоволоконной сетью и международным магистральным оператором связи. Основана в 1994 году.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/319762/
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