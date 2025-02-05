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Происшествия

Еще один факт домогательства в автобусе. Есть жалобы на бездействие милиции

В Бишкеке произошел еще один факт домогательства несовершеннолетней в автобусе. В социальных сетях распространилось видео из автобуса, на котором мужчина в бейсболке прижимается к школьнице сзади.

В описании говорится, что инцидент произошел давно. Школьницы возвращались домой и в общественном транспорте стали жертвами извращенца — мужчина прижимался к девочкам и нюхал их шеи. Придя домой, они все рассказали родителям. Отец достал видео с камер наблюдения автобуса и написал заявление в милицию по факту домогательства, но по сей день нет никаких результатов.

Напомним, 2 февраля в соцсетях распространили видео, на котором мужчина в автобусе трогает девушку, стоящую к нему спиной. Милиция нашла парня, при задержании он оказал сопротивление. Он доставлен в УВД Ленинского района, где его поместили в камеру временного содержания на основании статьи «Мелкое хулиганство» Кодекса о правонарушениях КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/319011/
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