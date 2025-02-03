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Происшествия

Мужчина, домогавшийся девушки в автобусе, оказал сопротивление при задержании

Правоохранители нашли и задержали мужчину, который домогался девушки в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУВД. 

Накануне, 2 февраля в Сети распространилось видео, снятое в общественном транспорте, где мужчина совершает неприемлемые действия в отношении девушки. На кадрах видно, как он трогает девушку за ягодицы. Факт немедленно зарегистрирован в журнале учета информации и начаты поиски мужчины. 

Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 36-летний К.А., который при задержании оказал сопротивление, матерился и вел себя неадекватно. Он доставлен в УВД Ленинского района, где его поместили в камеру временного содержания на основании статьи «Мелкое хулиганство» Кодекса о правонарушениях КР.

В ГУВД отметили, что по факту произошедшего в автобусе будет проведена доследственная проверка, по результатам которой действиям задержанного будет дана дополнительная юридическая оценка.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/318766/
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