Мужчина, домогавшийся девушки в автобусе, оказал сопротивление при задержании

Правоохранители нашли и задержали мужчину, который домогался девушки в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

Накануне, 2 февраля в Сети распространилось видео, снятое в общественном транспорте, где мужчина совершает неприемлемые действия в отношении девушки. На кадрах видно, как он трогает девушку за ягодицы. Факт немедленно зарегистрирован в журнале учета информации и начаты поиски мужчины.

Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 36-летний К.А., который при задержании оказал сопротивление, матерился и вел себя неадекватно. Он доставлен в УВД Ленинского района, где его поместили в камеру временного содержания на основании статьи «Мелкое хулиганство» Кодекса о правонарушениях КР.

В ГУВД отметили, что по факту произошедшего в автобусе будет проведена доследственная проверка, по результатам которой действиям задержанного будет дана дополнительная юридическая оценка.