В Бишкеке милиция ищет мужчину, домогавшегося девушки в автобусе

В соцсетях появилось видео, где мужчина трогает девушку, стоящую к нему спиной. Через несколько секунд она выходит, мужчина следует за ней, но сворачивает в другую сторону.

Первоисточником видео стал аккаунт в Instagram под названием «Бабский блог (babskii_blog)». Через некоторое время видео удалили администраторы паблика по просьбе девушки.

В ГУВД сообщили, что факт взяли на контроль и проводится доследственная проверка.

Столичная милиция просит граждан сообщать любую информацию, которая может способствовать поискам.