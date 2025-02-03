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Происшествия

В Бишкеке милиция ищет мужчину, домогавшегося девушки в автобусе

В соцсетях появилось видео, где мужчина трогает девушку, стоящую к нему спиной. Через несколько секунд она выходит, мужчина следует за ней, но сворачивает в другую сторону. 

Первоисточником видео стал аккаунт в Instagram под названием «Бабский блог (babskii_blog)». Через некоторое время видео удалили администраторы паблика по просьбе девушки.

В ГУВД сообщили, что факт взяли на контроль и проводится доследственная проверка.

Столичная милиция просит граждан сообщать любую информацию, которая может способствовать поискам.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/318754/
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