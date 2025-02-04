Основателю «АЮ Холдинг» Шаршенбеку Абдыкеримову предъявлено еще одно обвинение

ГКНБ возбудил уголовное дело в отношении основателя «АЮ Холдинг» и бывшего депутата Жогорку Кенеша Шаршенбека Абдыкеримова по статье «финансировании организованных преступных группировок». В рамках расследования был задержан его родственник, генеральный директор компании Тыныбек Исаев. Об этом пишет «Азаттык».

Как сообщает издание со ссылкой на юриста компании Акыл Кунакунов, новое уголовное дело против Шаршенбека Абдыкеримова возбуждено еще в январе. В его рамках 31 января был арестован Тыныбек Исаев, которому предъявлено обвинение в соучастии в незаконном финансировании.

«Это отдельное дело, возбужденное 9 января. В рамках расследования на прошлой неделе был задержан Тыныбек Исаев. В пятницу суд Октябрьского района Бишкека избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц», — цитирует издание Акыла Кунакунова.

Шаршенбек Абдыкеримов покинул Кыргызстан после октябрьских событий 2020 года и с тех пор находится в международном розыске.

Информации о возможной конфискации его имущества в пользу государства пока нет, отметил юрист.

«ГКНБ пока не прокомментировал ход расследования и задержание Тыныбека Исаева», — пишет издание.

Напомним, в сентябре 2023 года постановлением Первомайского районного суда столицы ходатайство следователя МВД в отношении владельца холдинга «Аю» Шаршенбека Абдыкеримова, обвиняемого в незаконном производстве спирта, удовлетворено. Бизнесмен арестован заочно, и ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в бишкекском СИЗО-1. О местонахождении Шаршенбека Абдыкеримова до сих пор ничего не известно.

Расследование в отношении бывшего депутата Жогорку Кенеша и бизнесмена Шаршенбека Абдыкеримова выделено в отдельное производство. Дело направлено в Генеральную прокуратуру.

Владелец «Аю» Шаршенбек Абдыкеримов — один из богатейших людей Кыргызстана. Он создал холдинг, в который входит более 50 компаний.

В Первомайском районном суде столицы в прошлом году завершилось рассмотрение одного из уголовных дел в отношении руководителей ОсОО «Аю». Директор фирмы Тыныбек Исаев и его подчиненные признаны виновными по некоторым статьям Уголовного кодекса, при этом он оправдан по обвинению в легализации (отмывании) преступных доходов.

Приговором суда тогда Тыныбек Исаев был оправдан по статьям 261 «Создание организованной группы или участие в ней» и 222 «Легализация (отмывание) преступных доходов» УК КР за отсутствием состава преступлений.

При этом директор «Аю» признан виновным по статье 238 «Подделка акцизных марок» УК КР. Он приговорен к наказанию в виде лишения свободы на три года, но в связи с амнистией был освобожден.