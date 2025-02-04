21:07
USD 87.45
EUR 90.38
RUB 0.86
Происшествия

Основателю «АЮ Холдинг» Шаршенбеку Абдыкеримову предъявлено еще одно обвинение

ГКНБ возбудил уголовное дело в отношении основателя «АЮ Холдинг» и бывшего депутата Жогорку Кенеша Шаршенбека Абдыкеримова по статье «финансировании организованных преступных группировок». В рамках расследования был задержан его родственник, генеральный директор компании Тыныбек Исаев. Об этом пишет «Азаттык».

Как сообщает издание со ссылкой на юриста компании Акыл Кунакунов, новое уголовное дело против Шаршенбека Абдыкеримова возбуждено еще в январе. В его рамках 31 января был арестован Тыныбек Исаев, которому предъявлено обвинение в соучастии в незаконном финансировании.

«Это отдельное дело, возбужденное 9 января. В рамках расследования на прошлой неделе был задержан Тыныбек Исаев. В пятницу суд Октябрьского района Бишкека избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц», — цитирует издание Акыла Кунакунова.

Шаршенбек Абдыкеримов покинул Кыргызстан после октябрьских событий 2020 года и с тех пор находится в международном розыске.

Информации о возможной конфискации его имущества в пользу государства пока нет, отметил юрист.

«ГКНБ пока не прокомментировал ход расследования и задержание Тыныбека Исаева», — пишет издание.

Напомним, в сентябре 2023 года постановлением Первомайского районного суда столицы ходатайство следователя МВД в отношении владельца холдинга «Аю» Шаршенбека Абдыкеримова, обвиняемого в незаконном производстве спирта, удовлетворено. Бизнесмен арестован заочно, и ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в бишкекском СИЗО-1. О местонахождении Шаршенбека Абдыкеримова до сих пор ничего не известно.

Расследование в отношении бывшего депутата Жогорку Кенеша и бизнесмена Шаршенбека Абдыкеримова выделено в отдельное производство. Дело направлено в Генеральную прокуратуру.

Владелец «Аю» Шаршенбек Абдыкеримов — один из богатейших людей Кыргызстана. Он создал холдинг, в который входит более 50 компаний.

В Первомайском районном суде столицы в прошлом году завершилось рассмотрение одного из уголовных дел в отношении руководителей ОсОО «Аю». Директор фирмы Тыныбек Исаев и его подчиненные признаны виновными по некоторым статьям Уголовного кодекса, при этом он оправдан по обвинению в легализации (отмывании) преступных доходов.

Приговором суда тогда Тыныбек Исаев был оправдан по статьям 261 «Создание организованной группы или участие в ней» и 222 «Легализация (отмывание) преступных доходов» УК КР за отсутствием состава преступлений.

При этом директор «Аю» признан виновным по статье 238 «Подделка акцизных марок» УК КР. Он приговорен к наказанию в виде лишения свободы на три года, но в связи с амнистией был освобожден.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/318932/
просмотров: 208
Версия для печати
Материалы по теме
Дело экс-главы Минцифры Азамата Дыйканбаева не расследуется с августа
Дело алкомагната Шаршенбека Абдыкеримова выделено в отдельное производство
Дело владельца «Аю». В суде вынесен приговор директору ОсОО и ряду работников
Вымогал деньги. В отношении блогера Адыла Акжол уулу возбудили еще одно дело
Смерть девочки в стоматологии. Врачи призывают объективно расследовать дело
В Оше муниципальную землю за 7 миллионов сомов отдали частнику. Возбуждено дело
В Бишкеке закрыли подпольное казино. Организатор задержан
Милиционеры Бишкека подделывали уголовные дела и подписи потерпевших
С начала года в Бишкеке возбуждено 93 дела по должностным преступлениям
На девушку, назвавшую казахский и кыргызский языки «мамбетскими», завели дело
Популярные новости
Мужчина, домогавшийся девушки в&nbsp;автобусе, оказал сопротивление при задержании Мужчина, домогавшийся девушки в автобусе, оказал сопротивление при задержании
Задержание мужчины спецназом в&nbsp;Сокулуке. Он&nbsp;и&nbsp;еще трое украли сейф с&nbsp;ценностями Задержание мужчины спецназом в Сокулуке. Он и еще трое украли сейф с ценностями
Два пожарных расчета тушат горящий детский сад в&nbsp;Бишкеке Два пожарных расчета тушат горящий детский сад в Бишкеке
Задержание мужчины спецназом в&nbsp;Сокулуке. Шокирующие подробности от&nbsp;милиции Задержание мужчины спецназом в Сокулуке. Шокирующие подробности от милиции
Бизнес
Успевайте! До&nbsp;розыгрыша 10&nbsp;МИЛЛИОНОВ сомов от&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; остались считанные дни Успевайте! До розыгрыша 10 МИЛЛИОНОВ сомов от «Мой О!» остались считанные дни
Внимание! Будьте бдительны: мошенники используют данные ЗАО &laquo;МПЦ&raquo;&nbsp;/ НПС &laquo;Элкарт&raquo; Внимание! Будьте бдительны: мошенники используют данные ЗАО «МПЦ» / НПС «Элкарт»
MegaPay отменил комиссии за&nbsp;оплату питания и&nbsp;ремонта в&nbsp;детсадах MegaPay отменил комиссии за оплату питания и ремонта в детсадах
MBANK победил в&nbsp;престижном IT-конкурсе Project of&nbsp;the Year MBANK победил в престижном IT-конкурсе Project of the Year
4 февраля, вторник
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 5 февраля: ночью будет морозно Прогноз погоды в Кыргызстане на 5 февраля: ночью будет...
20:56
Основателю «АЮ Холдинг» Шаршенбеку Абдыкеримову предъявлено еще одно обвинение
20:47
В селе Жаны-Жер мужчина из ревности зарезал свою жену
20:40
Регенерирующий асфальт, который затягивает любые трещины, разработали ученые
20:02
Госвизит в Китай: Садыр Жапаров вместе с первой леди прибыл в Пекин