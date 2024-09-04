Дело владельца «Аю». В суде вынесен приговор директору ОсОО и ряду работников

В Первомайском районном суде Бишкека завершилось расследование одного из уголовных дел в отношении руководителей ОсОО «Аю». Директор компании Тыныбек Исаев и его подчиненные признаны виновными по некоторым статьям Уголовного кодекса, при этом он оправдан по обвинению в легализации (отмывании) преступных доходов.

Тыныбек Исаев приходится родственником алкомагнату Шаршенбеку Абдыкеримову. Приговором суда он оправдан по статьям 261 «Создание организованной группы или участие в ней» и 222 «Легализация (отмывание) преступных доходов» УК КР за отсутствием состава преступлений.

При этом директор «Аю» признан виновным по статье 238 «Подделка акцизных марок» УК КР. Он приговорен к наказанию в виде лишения свободы на три года, но в связи с амнистией освобожден от него.

Суд также оправдал по статье о легализации (отмывании) преступных доходов еще трех работников фирмы. При этом они признаны виновными в незаконном производстве спирта и спиртосодержащих напитков. Суд приговорил их к лишению свободы на два года и, применив амнистию, освободил от наказания.

Еще два человека признаны невиновными в незаконном производстве спирта и спиртосодержащих напитков и оправданы за отсутствием в их деяниях состава преступлений.

Ранее президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью агентству «Кабар» заявил, что спиртзавод «Аю» будет национализирован. По его словам, компания якобы скрывала налоги и занималась контрабандой спирта.

Фирмой «Аю» владеет один из самых богатых людей страны бизнесмен Шаршенбек Абдыкеримов. У него пять компаний. В двух — крестьянском фермерском хозяйстве «Ак-Сарай», которое занимается разведением крупного рогатого скота, и строительной фирме «Фрунзе-Резорт» — он единственный учредитель. В других трех — соучредитель. Бывший депутат также имеет доли в ОсОО «Аю», управляющей компании «Дженерал менеджмент компани» и строительной фирме «Аю Констракшн».

По данным за 2020-й, больше всех отчислений в бюджет сделала «Фрунзе-Резорт» — 1 миллион 126 тысяч 810 сомов, далее следует фермерское хозяйство «Ак-Сарай» — 406 тысяч 892 сома. ОсОО «Аю» выплатило всего 490 тысяч сомов.