Дело алкомагната Шаршенбека Абдыкеримова выделено в отдельное производство

Расследование в отношении бывшего депутата Жогорку Кенеша и бизнесмена Шаршенбека Абдыкеримова выделено в отдельное производство. Дело направлено в Генеральную прокуратуру, сообщает «Азаттык» со ссылкой на пресс-службу Первомайского районного суда Бишкека.

Напомним, ранее в МВД сообщали, что на заводе «Аю» произведен обыск. Милиция обнаружила 260 тонн спирта, находящегося в незаконном обороте, а также 13 тысяч бутылок водки с поддельными акцизными марками. Прежде сотрудники ГУУР получили информацию о том, что неизвестные лица на производственном заводе в Токмаке организовали незаконное производство спирта и спиртосодержащих напитков. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство спирта и спиртосодержащих напитков» УК КР. Проведены неотложные обыски, в том числе в Токмаке и селе Сокулук.

В сентябре 2023 года постановлением Первомайского районного суда столицы ходатайство следователя МВД в отношении владельца холдинга «Аю» Шаршенбека Абдыкеримова, обвиняемого в незаконном производстве спирта, удовлетворено. Бизнесмен арестован заочно, и ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в бишкекском СИЗО-1. О местонахождении Абдыкеримова до сих пор ничего не известно.

Государству достались и два водочных завода — «Аю» и ЗАО «Токмок буллс», принадлежавшие алкомагнату.

Президент Садыр Жапаров в своем интервью заявлял, что спиртзавод «Аю» национализируют. По его словам, компания скрывала налоги и занималась контрабандой спирта.

Владелец «Аю» Шаршенбек Абдыкеримов — один из богатейших людей Кыргызстана. Он создал холдинг, в который входит более 50 компаний.

А в Первомайском районном суде столицы завершилось рассмотрение одного из уголовных дел в отношении руководителей ОсОО «Аю». Директор фирмы Тыныбек Исаев и его подчиненные признаны виновными по некоторым статьям Уголовного кодекса, при этом он оправдан по обвинению в легализации (отмывании) преступных доходов.

Тыныбек Исаев приходится родственником Шаршенбеку Абдыкеримову. Приговором суда он оправдан по статьям 261 «Создание организованной группы или участие в ней» и 222 «Легализация (отмывание) преступных доходов» УК КР за отсутствием состава преступлений.

При этом директор «Аю» признан виновным по статье 238 «Подделка акцизных марок» УК КР. Он приговорен к наказанию в виде лишения свободы на три года, но в связи с амнистией освобожден от него.