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Задержание мужчины спецназом в Сокулуке. Шокирующие подробности от милиции

У одного из задержанных по подозрению в совершении серии краж при обыске обнаружен травматический пистолет. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Свердловского района столицы.  

Ранее сообщалось, что 7 января в офис на улице Береговой в Бишкеке проникли неизвестные и, взломав сейф, забрали 40 тысяч сомов, золотые изделия на 280 тысяч и коллекционные монеты на 600 тысяч сомов. В УВД Свердловского района возбудили дело по статье «Кража» УК КР. 30 января в селе Сокулук спецназ и оперативники остановили авто, в котором находился один из подозреваемых, выволокли его из салона и задержали. Также задержаны его три подельника. 21-летний Б.Н., 20-летний К.Б., 54-летний Б.Р. и 42-летний К.А. водворены в ИВС ГУВД Бишкека.

В милиции рассказали 24.kg, что 30 января во время задержания одного из подозреваемых в его авто обнаружены и изъяты травматический пистолет, рации и три мобильных телефона, ранее добытые преступным путем. Кроме этого, милиция установила 15 краж, совершенных вышеуказанными лицами.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/318756/
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