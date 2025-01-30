В Сокулуке спецназ на дороге из авто выволок подозреваемого в кражах

В селе Сокулук оперативники УВД Свердловского района столицы совместно с бойцами спецназа задержали подозреваемого в совершении серии краж. Об этом 24.kg сообщил источник в правоохранительных органах.

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В социальных сетях распространили видео, на котором спецназовцы посреди проезжей части из легковушки выволокли мужчину и положили его на асфальт. В машине кричит женщина. В описании говорится, что ролик снят сегодня, 30 января, в селе Сокулук.

Источник в милиции рассказал 24.kg, что на кадрах оперативники УВД Свердловского района Бишкека. Они задерживали подозреваемого в серии краж.