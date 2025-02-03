Задержание мужчины спецназом в Сокулуке. Он и еще трое украли сейф с ценностями

Оперативники задержали четверых мужчин, подозреваемых в совершении кражи. Об этом 24.kg сообщили в УВД Свердловского района столицы.







7 января в офис на улице Береговой в Бишкеке проникли неизвестные и, взломав сейф, забрали 40 тысяч сомов, золотые изделия на 280 тысяч и коллекционные монеты на 600 тысяч сомов. В УВД Свердловского района возбудили дело по статье «Кража» УК КР.

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Одного из подозреваемых задержали в селе Сокулук 30 января. Спецназ и оперативники остановили авто, в котором находился подозреваемый, выволокли его из салона. Также задержаны его три подельника. 21-летний Б.Н., 20-летний К.Б., 54-летний Б.Р. и 42-летний К.А. водворены в ИВС ГУВД Бишкека.

Следствие продолжается.