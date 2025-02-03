Кыргызстанец погиб в тройном ДТП в Москве

На Московской кольцевой автомобильной дороге в ДТП скончался кыргызстанец. Об этом 24.kg сообщили соотечественники, пребывающие в Москве. Информацию о гибели парня распространяют в WhatsApp-группах, в которых состоят кыргызстанцы. Парень находился в автомобиле KIA.

В свою очередь московская прокуратура сообщает, что ДТП произошло 2 февраля на внешней стороне 36-го километра МКАД. Столкнулись машины KIA и DODGE, водители разбирались в случившемся. В стоящие авто врезалась «ГАЗель». После столкновения грузовик опрокинулся, водитель KIA погиб. Два человека, находившиеся в DODGE, госпитализированы.