Заявление об изнасиловании блогера в ИВС Баткена не подтвердилось

Заявление блогера из Баткена об изнасиловании в ИВС не подтвердилось, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Напомним, что 25 декабря 2024 года блогер Батмакан Жолболдуева заявила об изнасиловании ее в ИВС, бездействии правоохранительных, надзорных органов и чиновников. По ее словам, инцидент произошел в апреле 2022-го. Активистка считает, что начальник ИВС отправил к ней насильника из-за произошедших между ними разногласий. Блогер сказала, что изнасилование совершил человек, отсидевший в тюрьме за убийство милицейского чиновника.

«Спустя 10-15 дней меня пригласили на допрос. Завели в комнату, где спали постовые. Когда я зашла, там лежал раздетый мужчина, отсидев девять лет. Я пнула его и убежала в камеру. Потом у соседней камеры попросила лезвие и порезала руки», — вспоминает Батмакан Жолболдуева.

В Генпрокуратуре отмечают, что блогер Батмакан Жолболдуева водворена в ИВС Баткенского РУВД 28 марта 2022 года в 19.40 и пробыла там до 13 апреля, после чего ее перевели в учреждение № 53 Джалал-Абада. В свою очередь подследственный Н.С., которого она обвинила в изнасиловании, переведен в учреждение № 25 Оша 28 марта 2022-го в 9.00.

Другими словами, Батмакан Жолболдуева и подследственный, которого она обвинила в изнасиловании, никак не могли пересечься в ИВС.

Кроме того, по попытке совершить суицид при помощи лезвия в знак протеста по вменяемым ей обвинениям проведено служебное расследование. В результате наказаны 19 сотрудников милиции — от начальника РУВД до постовых.

Напомним, блогера в 2022 году обвиняли в причастности к смерти журналиста из Баткена Арзыгуль Галымбетовой. В мае 2023-го Баткенский областной суд полностью оправдал ее по двум эпизодам, касающимся смерти корреспондента. Суд также отменил запрет на занятие блогерской деятельностью. В части подделки документов суд назначил Батмакан Жолболдуевой пробационный надзор на один год.