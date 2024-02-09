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Блогера Батмакан Жолболдуеву подозревают в вымогательстве денег

Блогера Батмакан Жолболдуеву подозревают в вымогательстве денег. В рамках возбужденного уголовного дела она задержана и водворена в СИЗО. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что подозреваемая пришла в одну из точек общепита в Джалал-Абаде. Блогер снимала на видео ролик о несоответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям.

«После чего из-за материальной выгоды, собрав сведения о работнике Госсанэпиднадзора, курирующем сферу общепита, опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook ранее снятый видеоматериал, где указала о «крышевании» точки. За удаление ролика блогер потребовала у работника ГСЭН денежное вознаграждение в размере 25 тысяч сомов», — говорится в сообщении.

По данным спецслужб, Ж.Б.Т. задержана сотрудниками ГКНБ при получении денежных средств.

Напомним, Батмакан Жолболдуева ранее обвинялась в причастности к смерти журналиста из Баткена Арзыгуль Галымбетовой.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/286333/
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