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Происшествия

Блогер из Баткена заявила, что ее изнасиловали в ИВС

Блогер из Баткена Батмакан Жолболдуева заявила об изнасиловании ее в ИВС, бездействии правоохранительных, надзорных органов и чиновников. Об этом она сообщила в прямом эфире в Facebook.

По ее словам, инцидент произошел в апреле 2022 года. Активистка считает, что начальник ИВС отправил к ней насильника из-за произошедшего между ними разногласия.

Батмакан Жолболдуева рассказала, что ее во время банных процедур изнасиловал человек, отсидевший в тюрьме за убийство милицейского чиновника. После ее повторно пытались изнасиловать.

«Спустя 10-15 дней меня пригласили на допрос. Завели в комнату, где спали постовые. Когда я зашла, там лежал раздетый мужчина, отсидевшись девять лет. Я пнула его и убежала в камеру. Потом у соседней камеры попросила лезвие и порезала руки», — вспоминает Батмакан Жолболдуева.

По ее словам, после произошедшего на место приехали сотрудники районной и областной прокуратуры, обещали принять меры. Но виновные до сих пор не привлечены к ответственности. Она также добавила, что камеры видеонаблюдения в ИВС установлены лишь для проформы.

Активистка отмечает, что по этому вопросу она обращалась в Генпрокуратуру, главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву, институт омбудсмена, Национальный центр по предупреждению пыток. Однако должной реакции не было.

Батмакан Жолболдуева также рассказала, что поделилась своей проблемой с депутатом Жогорку Кенеша Женишем Токторбаевым и просила о помощи. «Но в ответ от нардепа услышала только насмешки и издевательства», — пожаловалась блогер.

Напомним, Батмакан Жолболдуева в 2022 году обвинялась в причастности к смерти журналиста из Баткена Арзыгуль Галымбетовой. В мае 2023-го Баткенский областной суд полностью оправдал ее по двум эпизодам, касающимся смерти Арзыгуль Галымбетовой. Суд также отменил запрет на занятие блогерской деятельностью. В части подделки документов суд назначил Батмакан Жолболдуевой пробационный надзор на один год.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/315360/
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