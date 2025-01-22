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Общество

Скандал в цирке. Минкультуры проведет служебное расследование жалоб артистов

Несколько артистов Кыргызского государственного цирка имени Абубакира Изибаева накануне пожаловались журналистам на работу действующего директора Светланы Ашировой.

В Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики проинформировали, что назначено служебное расследование.

Артисты считают Светлану Аширову некомпетентной. Клара Таджиева считает, что в цирке сейчас нездоровый моральный климат, а директор не может сплотить коллектив, который разделился.

По словам заслуженной артистки КР Фатимы Мукушевой, ветеранов увольняют, а Светлана Аширова не может найти общий язык с коллегами.

Другие работники цирка также пожаловались на руководителя. Они просят президента страны назначить другого директора цирка.

Сама Светлана Аширова не согласна с критикой. По ее словам, возможно, она весьма требовательная.

«Когда руководство меняется, конечно, могут быть новые требования. У меня требование одно: не заниматься интригами, а работать», — сказала она.

В профильном ведомстве пообещали провести объективную проверку всех указанных артистами жалоб.

Напомним, Светлана (Асланайым) Аширова назначена директором Кыргызского государственного цирка имени Абубакира Изибаева 23 октября 2024 года.

Это не первый скандал в цирке. Напомним, в мае 2023 года тоже разразился скандал. Артисты пожаловались на коррупционные схемы со стороны директора учреждения Фархада Бекманбетова. Они рассказали, что единственный в стране цирк находится в плачевном состоянии, а в одном из помещений, которое сдается директором, обнаружены рулетки. В итоге директора уволили, а президент поручил провести капитальную реконструкцию Государственного цирка.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317503/
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