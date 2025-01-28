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Происшествия

В Бишкеке пьяный мужчина угнал машину и врезался на ней в забор

В Бишкеке задержан 24-летний мужчина, подозреваемый в угоне авто. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района.

Угон автомобиля Toyota Camry произошел 27 января в столичном жилмассиве «Ак-Ордо». Хозяин машины написал заявление в милицию. Возбуждено дело по статье «Неправомерное завладение автомототранспортным средством» УК КР. Позже стало известно, что злоумышленник в тот же день на угнанном авто протаранил забор частного дома. В наркологии медики подтвердили, что он был пьян в момент ДТП. После освидетельствования мужчина скрылся.

Сотрудники УВД Ленинского района столицы установили личность подозреваемого в угоне и задержали его. Им оказался 24-летний А.Б., которого водворили в ИВС.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/318121/
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