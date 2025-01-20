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Бывшему главе Налоговой службы Алтынбеку Абдувапову продлили срок ареста

Бывшему главе Налоговой службы Алтынбеку Абдувапову продлили срок ареста. Решение вынес Первомайский районный суд Бишкека.

Судья удовлетворил ходатайство следователя и определил меру пресечения. Экс-чиновник будет содержаться под стражей до 20 марта 2025 года.

Напомним, Алтынбек Абдувапов и его заместитель Исламбек Кыдыргычев заключены под стражу в декабре 2024-го. Они отстранены от должностей.

Ранее Алтынбека Абдувапова и Исламбека Кыдыргычева задержали после допроса. По информации ГКНБ, они подозреваются в причастности к коррупционным схемам и злоупотреблении должностными полномочиями.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/317262/
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