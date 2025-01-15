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Происшествия

В одной из гостиниц Бишкека девушка совершила суицид

В одной из гостиниц Бишкека девушка совершила суицид. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы.

Сегодня, 15 января, в службу 102 позвонили из гостиницы и сообщили, что постоялица не открывает двери. На место выехала следственно-оперативная группа, которая обнаружила в номере тело 23-летней девушки. Факт зарегистрирован в Журнале учета информации.

В рамках доследственной проверки назначены все необходимые экспертизы. По их результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/316895/
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