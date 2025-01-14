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Происшествия

В Караколе задержали серийных воров. Обчищали автомобили

В городе Караколе правоохранители задержали двоих подозреваемых в серии краж из авто, сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области. 

Девятого января в милицию обратился местный житель, который заявил что неизвестные разбили стекло его авто и украли оттуда сумку с водительским удостоверением, $500, 1 тысячу рублей и 2 тысячи сомов. На следующий день в милицию города Каракола обратился иностранец, который заявил об аналогичной краже. У него украли сумку с водительским удостоверением и свидетельством о регистрации авто. По фактам возбуждено дело по статье «Кража» УК КР. 

Правоохранители установили личности подозреваемых и задержали их. Ими оказались 30-летний житель города Балыкчи, который находится в розыске за хулиганство и грабеж, и житель Аламединского района Чуйской области, который ранее привлекался за кражи и грабежи. Оба признали свою вину. Их водворили в ИВС. Следствие продолжается.

УВД Иссык-Кульской области просит возможных пострадавших от рук злоумышленников, обратиться в каракольский городской отдел внутренних дел по адресу улица Туманова 102, или позвонить по телефонам: 0701747510, 0703332166.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/316720/
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