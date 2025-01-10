В аэропорту «Манас» нашли гранату, но игрушечную

В аэропорту «Манас» обнаружена граната, но она оказалась игрушечной. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Накануне, 9 января, примерно в 19.42 при обходе здания аэропорта «Манас» сотрудники милиции и службы авиационной безопасности аэропорта «Манас» в задней части кафе DOPPIO, расположенного на втором этаже здания, среди строительных материалов обнаружили подозрительный предмет, похожий на гранату.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа ГУВД Чуйской области и ОВД Сокулукского района — территорию аэропорта оцепили и всех граждан эвакуировали. Правоохранители и сотрудники ГКНБ провели следственно-оперативные мероприятия, на месте работала группа саперов. В итоге выяснилось, что найденная граната игрушечная.

В настоящее время проверяются видеокамеры аэропорта «Манас» для выявления и задержания злоумышленников, подкинувших игрушечную гранату.