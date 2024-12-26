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Происшествия

Вице-премьер РК прокомментировал сообщения о ракетном ударе по самолету

Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, возглавляющий специальную комиссию по расследованию авиакатастрофы в Актау, заявил, что пока рано делать выводы о причинах трагедии. Об этом пишут казахские СМИ.

В беседе с журналистами вице-премьер подчеркнул, что все версии находятся на стадии изучения.

«Никакую из версий мы не подтверждаем и не опровергаем, расследование продолжается», — заявил Бозумбаев.

Напомним, ранее появились сообщения о возможном попадании российской ракеты класса «земля-воздух» в самолет компании «Азербайджанские авиалинии».

Власти Казахстана и России призвали воздержаться от преждевременных выводов до окончания следствия.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/315527/
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