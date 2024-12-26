Источники в правительстве Азербайджана «эксклюзивно подтвердили» Euronews, что причиной крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевшего из Баку в Грозный и разбившегося в казахстанском Актау, могла стать российская ракета класса «земля-воздух».

«По данным источников, ракета выпущена по рейсу 8432 во время воздушной активности беспилотника над Грозным. Осколки попали в пассажиров и экипаж, когда она взорвалась рядом с самолетом в середине полета», — утверждает издание.

Собеседник Euronews также сообщил, что поврежденному самолету якобы не разрешили приземлиться в российских аэропортах, несмотря на запросы пилотов о посадке. По его словам, самолету приказано лететь через Каспийское море в направлении Актау (Казахстан).

Согласно данным издания, системы GPS-навигации самолета были заглушены на всем пути полета над морем.

Представители властей Казахстана и России ранее призвали воздержаться от преждевременных выводов о причинах крушения, пока продолжается расследование.

Напомним, 25 декабря пассажирский самолет упал вблизи казахстанского города Актау. Борт следовал из Баку в Грозный. На месте катастрофы уже нашли черный ящик. На борту находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа.