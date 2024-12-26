20:36
USD 87.00
EUR 90.43
RUB 0.88
Происшествия

Самолет в Актау мог получить повреждения от российской ракеты — Euronews

Источники в правительстве Азербайджана «эксклюзивно подтвердили» Euronews, что причиной крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевшего из Баку в Грозный и разбившегося в казахстанском Актау, могла стать российская ракета класса «земля-воздух». 

«По данным источников, ракета выпущена по рейсу 8432 во время воздушной активности беспилотника над Грозным. Осколки попали в пассажиров и экипаж, когда она взорвалась рядом с самолетом в середине полета», — утверждает издание.

Собеседник Euronews также сообщил, что поврежденному самолету якобы не разрешили приземлиться в российских аэропортах, несмотря на запросы пилотов о посадке. По его словам, самолету приказано лететь через Каспийское море в направлении Актау (Казахстан).

Согласно данным издания, системы GPS-навигации самолета были заглушены на всем пути полета над морем.

Представители властей Казахстана и России ранее призвали воздержаться от преждевременных выводов о причинах крушения, пока продолжается расследование.

Напомним, 25 декабря пассажирский самолет упал вблизи казахстанского города Актау. Борт следовал из Баку в Грозный. На месте катастрофы уже нашли черный ящик. На борту находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа.

По последним сведениям, погибли 38 человек. Еще 29 человек госпитализированы, в том числе трое детей. По данным МЧС Казахстана, 11 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/315524/
просмотров: 758
Версия для печати
Материалы по теме
Авиакатастрофа в Актау. Одного из пострадавших, гражданина КР, подключили к ИВЛ
Глава кабмина КР оставил запись в книге соболезнований в посольстве Азербайджана
Специалисты конгломерата Embraer вылетели в Актау для участия в расследовании
Глава Минздрава поблагодарил коллег РК за помощь пострадавшим в авиакатастрофе
Авиакатастрофа в Актау. Один из пострадавших кыргызстанцев в тяжелом состоянии
Авиакатастрофа в Актау. Садыр Жапаров выразил соболезнования президенту России
Авиакатастрофа в Актау. Садыр Жапаров выразил соболезнования Токаеву
В Сети обсуждают видео с отверстиями в хвосте самолета, упавшего в Актау
МЧС: В авиакатастрофе в Казахстане выжили все граждане Кыргызстана
Крушение самолета в Актау. МЧС КР сообщило телефоны горячей линии
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке сгорел двухэтажный дом. Его тушили четыре пожарных расчета В Бишкеке сгорел двухэтажный дом. Его тушили четыре пожарных расчета
В&nbsp;Бишкеке форточник вынес из&nbsp;квартиры $130&nbsp;тысяч. Часть денег он&nbsp;потратил В Бишкеке форточник вынес из квартиры $130 тысяч. Часть денег он потратил
Крушение самолета в&nbsp;Актау. Среди выживших двое граждан Кыргызстана Крушение самолета в Актау. Среди выживших двое граждан Кыргызстана
Дебош на&nbsp;Facebook party. Ударивший женщину Илимбек Исраилов задержан милицией Дебош на Facebook party. Ударивший женщину Илимбек Исраилов задержан милицией
Бизнес
MBANK первым в&nbsp;КР открыл возможность удаленных платежей MBANK первым в КР открыл возможность удаленных платежей
Кантское трубно-шиферное предприятие: факты вместо домыслов Кантское трубно-шиферное предприятие: факты вместо домыслов
&laquo;Элдик Банк&raquo; завершает 2024 год с&nbsp;рекордными достижениями «Элдик Банк» завершает 2024 год с рекордными достижениями
Откройте виртуальную карту &laquo;MEGA ЭЛКАРТ&raquo; в&nbsp;MegaPay Откройте виртуальную карту «MEGA ЭЛКАРТ» в MegaPay
26 декабря, четверг
20:19
Бишкектеплосеть просит горожан оплатить долги за отопление и горячую воду Бишкектеплосеть просит горожан оплатить долги за отопле...
20:10
Московские аэропорты возобновили работу после временных ограничений
20:01
Авиакатастрофа в Актау. Одного из пострадавших, гражданина КР, подключили к ИВЛ
20:00
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
19:42
На границе Узбекистана и Казахстана нашли туннель для контрабанды ГСМ