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Происшествия

Ударившему ведущую микрофоном активисту дали пять суток. Возбуждено два дела

Ударившего микрофоном ведущую мероприятия активиста Илимбека Исраилова водворили в спецприемник на пять суток. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека. 

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором мужчина ударил женщину микрофоном по голове. На кадрах видно, как мужчина в светлом костюме и национальном калпаке бьет микрофоном другого мужчину, но тот успел отмахнуться.

Дебоширом оказался Илимбек Исраилов — активист и организатор митингов против журналистов у зданий Azattyk, Kaktus media и Kloop в феврале и октябре 2022-го.

Отметим, что Илимбек Исраилов был фигурантом другого скандального дела. Весной этого года он вместе с еще пятью членами партии «Мекенчил» задержан и водворен в СИЗО-1 столицы по обвинению в хулиганстве и незаконном лишении свободы. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс, а ситуацию прокомментировал даже глава государства Садыр Жапаров.

10 сентября 2024-го Ленинский районный суд Бишкека оправдал Илимбека Исраилова и других обвиняемых по делу о хулиганстве и незаконном лишении свободы. Обвинения сняты в связи с примирением сторон и отказом потерпевшего от обвинения.

Из поступившего письменного заявления от администратора ресторана Х.С. следует, что И.И., будучи в нетрезвом состоянии, нарушая общественный порядок и нормы общепринятого поведения, выхватив из рук ведущего мероприятия микрофон, умышленно и беспричинно ударил двух ведущих, при этом не реагируя на замечания о прекращении действий. Оказав сопротивление сотрудникам службы безопасности ресторана, он повредил микрофон, ударив об пол, тем самым причинил материальный ущерб на сумму 48 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/315413/
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