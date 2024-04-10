Скандал с «Мекенчил». Шесть человек отправили под арест на время следствия

Шесть человек — членов партии «Мекенчил» водворили в СИЗО-1 Бишкека на два месяца. Решение вынес Ленинский районный суд города, удовлетворив ходатайство следователя.

Руслан Самудин уулу, Азамат Марипов, Эрланбек Тагаев, Мирлан Стамов, Илимбек Исраилов и Нурак Акимов будут содержаться под стражей.

Им предъявлены обвинения по статьям «Хулиганство» и «Незаконное лишение свободы» УК КР.

ГУВД Бишкека 8 апреля сообщило о задержании шестерых мужчин, подозреваемых в избиении и удержании жителя города. В соцсетях активно обсуждали инцидент, некоторые пользователи опознали в задержанных членов партии «Мекенчил». Скандал прокомментировал президент Садыр Жапаров.

Один из арестованных — Азамат Марипов — заявлял, что глава управделами президента и кабинета министров допустил провокацию против него, установив подслушивающее устройство в кафе.

Каныбек Туманбаев подтвердил, что дал $13 тысяч Азамату Марипову. По словам чиновника, эти деньги тот попросил на свадьбу, но потом с другими людьми стал шантажировать. Он также подтвердил, что скрытую камеру и прослушку устанавливал сотрудник Службы государственной охраны, который выделен ему для сопровождения. По его словам, прослушка устанавливалась в другой кабинке кафе и для других целей, а не для слежки за членами партии «Мекенчил».