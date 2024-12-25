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Происшествия

Дебош на Facebook party. Ударивший женщину Илимбек Исраилов задержан милицией

Сотрудники милиции задержали Илимбека Исраилова, который 22 декабря ударил ведущую на Facebook party. Он доставлен в Октябрьский РУВД Бишкека и находится в камере временного содержания.

Октябрьского РУВД Бишкека
Фото Октябрьского РУВД Бишкека. Ударивший женщину Илимбек Исраилов водворен в ИВС

В милиции проинформировали, что в отношении гражданина ведется досудебное разбирательство по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса о правонарушениях. Заявление на дебошира написал администратор ресторана, в котором проводилось мероприятие.

До решения суда он будет находиться в  в камере временного содержания.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором мужчина ударил женщину микрофоном по голове. На кадрах видно, как мужчина в светлом костюме и национальном калпаке бьет микрофоном другого мужчину, но тот успел отмахнуться.

Дебоширом оказался Илимбек Исраилов — активист и организатор митингов против журналистов у зданий Azattyk, Kaktus media и Kloop в феврале и октябре 2022 года.

Отметим, что Илимбек Исраилов был фигурантом другого скандального дела. Весной этого года он вместе с еще пятью членами партии «Мекенчил» был задержан и водворен в СИЗО-1 Бишкека по обвинению в хулиганстве и незаконном лишении свободы. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс, а ситуацию прокомментировал даже глава государства Садыр Жапаров.

10 сентября 2024 года Ленинский районный суд Бишкека оправдал Илимбека Исраилова и других обвиняемых по делу о хулиганстве и незаконном лишении свободы. Обвинения были сняты в связи с примирением сторон и отказом потерпевшего от обвинения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/315285/
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