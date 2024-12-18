Экологическая катастрофа в Анапе. Черное море загрязнено мазутом

В Керченском проливе, недалеко от побережья Краснодарского края России, произошло крушение двух танкеров, перевозивших нефтепродукты. Авария произошла 15 декабря.

В результате в Черное море попали тонны мазута, которые штормом прибило к берегам Анапы и других курортных районов, пишут российские СМИ.

Экипажи судов эвакуировали, один матрос погиб. Загрязнены десятки километров побережья, пострадали птицы и морские животные. Экологи предупреждают, что на восстановление экосистемы уйдет более 10 лет.

Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Анапы, в станице Благовещенской, Запорожском, Новотаманском, Таманском и Сенном сельских поселениях Темрюкского района Кубани. Для очистки побережья привлечены более 260 человек, включая сотрудников МЧС, спасателей отряда «Кубань-СПАС» и волонтеров. На загрязненных участках работают круглосуточно, но ликвидация последствий идет медленно из-за масштабов катастрофы.

Местные жители жалуются на сильный запах химии, из-за которого невозможно дышать. В социальных сетях публикуют видео с пострадавшими животными, вымазанными в мазуте, и загрязненными пляжами. Курортный сезон в Анапе под угрозой.

По мнению экологов, купание в этом районе станет безопасным не раньше чем через 10 лет.