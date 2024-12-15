В Керченском проливе затонули два российских танкера с нефтепродуктами

В Керченском проливе затонули российские танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие более 8 тысяч тонн нефтепродуктов. По предварительным данным СМИ, причиной катастрофы стали мощные волны, которые разломили суда пополам. На борту каждого танкера находилось более 4 тысяч тонн нефти и мазута, что грозит крупным экологическим загрязнением.

На момент происшествия на борту обоих судов находилось 27 человек. В ходе спасательной операции удалось эвакуировать 8 человек с помощью вертолета.

Фото соцсети. Танкер с мазутом «Волгонефть-212» терпит бедствие в Керченском проливе

Спасательные работы продолжаются. Специалисты оценивают масштаб утечки нефтепродуктов и возможные последствия для окружающей среды.