Убийство российского генерала. СМИ выяснили данные подозреваемого в теракте

Задержанным по подозрению в убийстве генерал-майора Вооруженных сил России Игоря Кириллова, предположительно, является узбекистанец Ахмад Курбанов. Об этом сообщает РИА Новости, отметив, что выводы сделаны на основе анализа фотографий из соцсетей.

Ряд российских Telegram-каналов, специализирующихся на военной и криминальной тематике, также называют это имя.

По данным СМИ, задержанный за подрыв генерала Игоря Кириллова 29-летний Ахмад Курбанов ранее работал шеф-поваром в московской чайхане «Казан».

Отмечается, что судя по публикациям в соцсетях, гражданин Узбекистана приезжал в РФ минимум с 2015 года.

Сегодня ФСБ сообщила версию совершения жестокого преступления. По ее данным, исполнитель теракта сообщил, что был завербован украинскими спецслужбами. Для наблюдения за адресом проживания военнослужащего он арендовал каршеринговый автомобиль, установил в нем Wi-Fi-видеокамеру, съемка с которой транслировалась организаторам в онлайн-режиме в Днепре (Украина). После получения видеосигнала о выходе офицеров из подъезда взрывное устройство дистанционно было приведено им в действие.

За совершение убийства российского военнослужащего гражданину Узбекистана украинские спецслужбы обещали вознаграждение в размере $100 тысяч и выезд для проживания в одну из стран Евросоюза.

Напомним, генерал-майор ВС РФ Игорь Кириллов погиб 17 декабря у подъезда дома, где проживал. Рано утром он вышел, чтобы отправиться на службу, в этот момент произошел взрыв. Взрывное устройство было прикреплено к самокату, который оставили у подъезда. Также погиб его водитель Илья Поликарпов.