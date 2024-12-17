При взрыве в Москве погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал Игорь Кириллов. Также погиб его водитель. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

Фото СМИ. При взрыве в Москве погиб генерал Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов

Главным следственным управлением СК России по городу Москве по факту убийства двух военнослужащих в Москве возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении.

По данным следствия, утром 17 декабря на Рязанском проспекте было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома.

На месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Российские Telegram-каналы сообщают, что Игорь Кириллов сегодня должен был выступить на брифинге в Министерстве обороны.