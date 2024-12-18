Убийство российского генерала. ФСБ сообщает о задержании гражданина Узбекистана

Федеральная служба безопасности Российской Федерации в ходе оперативно-разыскных мероприятий совместно с МВД России и Следственным комитетом РФ установила и задержала гражданина Республики Узбекистан 1995 года рождения, совершившего подрыв самодельного взрывного устройства у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ.

«Исполнитель теракта сообщил, что был завербован украинскими спецслужбами. По их заданию прибыл в Москву, получил самодельное взрывное устройство большой мощности и разместил его на электросамокате, который припарковал возле подъезда дома Игоря Кириллова. Для наблюдения за адресом проживания военнослужащего он арендовал каршеринговый автомобиль, установил в нем Wi-Fi-видеокамеру, съемка с которой транслировалась организаторам в онлайн-режиме в Днепре (Украина)», — говорится в сообщении.

После получения видеосигнала о выходе офицеров из подъезда СВУ дистанционно приведено им в действие.

За совершение убийства российского военнослужащего гражданину Узбекистана украинские спецслужбы обещали вознаграждение в размере $100 тысяч и выезд для проживания в одну из стран Евросоюза.

Задержанный передан в Следственный комитет для документирования его противоправной деятельности в рамках возбужденного уголовного дела по статьям 205 (террористический акт), 105 (убийство), 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ) и 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ) УК РФ.

По совокупности совершенных преступлений ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Сотрудники спецслужб Украины, причастные к организации теракта, будут разысканы и понесут заслуженное наказание, указали в ФСБ.

Исполнитель теракта задержан в деревне Черное Балашихинского района Подмосковья.

Напомним, генерал-майор ВС РФ Игорь Кириллов погиб 17 декабря у подъезда дома, где проживал. Рано утром он вышел, чтобы отправиться на службу, в этот момент произошел взрыв. Взрывное устройство было прикреплено к самокату, который оставили у подъезда. Также погиб его водитель Илья Поликарпов.