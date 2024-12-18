12:43
USD 87.00
EUR 91.26
RUB 0.84
Происшествия

Забрали $300 тысяч и 56 миллионов сомов. Установлены личности подозреваемых

Оперативники установили личности четырех участников разбойного нападения, произошедшего в Бишкеке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

Напомним, 11 декабря на улице Чокморова двое неизвестных напали на мужчин, применив перцовые баллончики. Они отобрали у них сумку с деньгами, но наткнулись на сопротивление, тогда злоумышленники воспользовались ножами. Пострадавших доставили в больницу с порезами сухожилий и мышц рук — их прооперировали.

Позже источник в правоохранительных органах рассказал 24.kg, что в сумке было $300 тысяч и 56 миллионов сомов. В ГУВД Бишкека пояснили, что личности четырех подозреваемых установлены и ведутся их поиски. Остальные сведения в интересах тайны следствия не подлежат разглашению.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/314566/
просмотров: 675
Версия для печати
Материалы по теме
Крупное ограбление в Бишкеке. Похитители забрали $300 тысяч и 56 миллионов сомов
В Бишкеке произошло разбойное нападение: порезали руки и отобрали крупную сумму
В Бишкеке два парня грабили прохожих, угрожая кастетом и ножом
Член ОПГ Кольбаева с подельником совершили вооруженное ограбление
На мужчину напали с ножом, забрали смартфон и деньги. Подозреваемые задержаны
В России задержан кыргызстанец, разыскиваемый за убийство и разбойное нападение
Били шокером и пугали ножом. В Сокулуке ограбили иностранца
Вооруженный арматурой мужчина ограбил точку общепита в Кара-Балте
Сотрудники ППС по горячим следам задержали двух подозреваемых в разбое
Чуйская милиция задержала подозреваемого в покушении на убийство и разбой
Популярные новости
Задержания налоговиков. Камчыбек Ташиев рассказал о&nbsp;коррупционной схеме Задержания налоговиков. Камчыбек Ташиев рассказал о коррупционной схеме
На&nbsp;объездной дороге близ Бишкека сгорели СТО и&nbsp;Lexus LX&nbsp;470 На объездной дороге близ Бишкека сгорели СТО и Lexus LX 470
Вымогал $100&nbsp;тысяч. При получении взятки задержан глава айыльного аймака Вымогал $100 тысяч. При получении взятки задержан глава айыльного аймака
Взяла на&nbsp;работу &laquo;мертвые души&raquo;. В&nbsp;Каинды задержали директора школы Взяла на работу «мертвые души». В Каинды задержали директора школы
Бизнес
БЕСПЛАТНЫЕ NFC-стикеры в&nbsp;центрах продаж и&nbsp;обслуживания MEGA БЕСПЛАТНЫЕ NFC-стикеры в центрах продаж и обслуживания MEGA
&laquo;Доброцен&raquo; расширяет свое присутствие в&nbsp;Кыргызстане «Доброцен» расширяет свое присутствие в Кыргызстане
Микрозаработок в&nbsp;криптовалюте: как начать с&nbsp;Telegram-ботов Tap2Earn Микрозаработок в криптовалюте: как начать с Telegram-ботов Tap2Earn
СУПЕРАКЦИЯ от&nbsp;Saima: Подключайте &laquo;Премиум 500 + О!TV&raquo; всего за&nbsp;750 сомов в&nbsp;месяц СУПЕРАКЦИЯ от Saima: Подключайте «Премиум 500 + О!TV» всего за 750 сомов в месяц
18 декабря, среда
12:39
Около 1 миллиона сомов штрафа выплатили водители за экологические нарушения Около 1 миллиона сомов штрафа выплатили водители за эко...
12:26
Адылбек Касымалиев назначен председателем кабинета министров Кыргызстана
12:23
Дело 11 журналистов. Бишкекский горсуд оставил в силе приговор обвиняемым
12:18
Забрали $300 тысяч и 56 миллионов сомов. Установлены личности подозреваемых
12:16
Дело налоговиков. Жанар Акаев считает, что и и.о. главы кабмина должен ответить