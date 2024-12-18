Забрали $300 тысяч и 56 миллионов сомов. Установлены личности подозреваемых

Оперативники установили личности четырех участников разбойного нападения, произошедшего в Бишкеке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

Напомним, 11 декабря на улице Чокморова двое неизвестных напали на мужчин, применив перцовые баллончики. Они отобрали у них сумку с деньгами, но наткнулись на сопротивление, тогда злоумышленники воспользовались ножами. Пострадавших доставили в больницу с порезами сухожилий и мышц рук — их прооперировали.

Позже источник в правоохранительных органах рассказал 24.kg, что в сумке было $300 тысяч и 56 миллионов сомов. В ГУВД Бишкека пояснили, что личности четырех подозреваемых установлены и ведутся их поиски. Остальные сведения в интересах тайны следствия не подлежат разглашению.